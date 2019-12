Apuramento arrancado a ferros. O Liverpool conseguiu o apuramento para a final do Mundial de Clubes nos descontos e vai defrontar o Flamengo de Jesus.



Foi com a «artilharia pesada» em campo que os campeões da Europa acabaram com o sonho do Monterrey. Depois de Mané ter entrado para os vinte minutos finais, Jurgen Klopp lançou Firmino para os derradeiros dez minutos. E foi precisamente o brasileiro a marcar o golo do triunfo aos 90+1.



De resto, o resultado do encontro espelha na perfeição as dificuldades sentidas pelos «reds» em Doha. É verdade que Henderson e Gómez foram os centrais, Lallana, Oxlade e Keita foram os homens da batuta no meio, Origi e Shaqiri fizeram companhia ao faraó.



FICHA E FILME DE JOGO



Os líderes da Premier League começaram melhor e marcaram cedo por Keita. Salah fez um passe delicioso e isolou o médio que bateu Baroveno (12m).

O Monterrey na primeira vez que foi à baliza do Liverpool igualou por Funes Mori, avançado que já representou o Benfica. Na sequência de uma bola parada, a bola chegou a Gallardo que obrigou Alisson a defender para a frente. Mori igualou na recarga (14m).

A resposta do Liverpool teve assinatura de Milner, mas Baroveno opôs-se com qualidade. A partir daí, os mexicanos foram superiores e tiveram uma excelente ocasião para alcançarem a reviravolta. No entanto, Pabon viu o guarda-redes dos «reds» agigantar-se e a conservar a igualdade.



O arranque do segundo teve Alisson em grande novamente: defesa excelente a nova tentativa de Pabon (80m). Volvidos oito minutos, Keita esteve perto do bis, mas Baroveno impediu o 1-2.



O jogo caiu numa fase menos interessante e Klopp lançou Alexander-Arnold, Mané e Firmino. As melhorias foram notórias ainda que o Liverpool tenha sido feliz. Salah saiu da lâmpada e livrou-se de dois adversários, tocando para o lateral-direito. O cruzamento do jovem inglês é sublime: rasteiro a pedir um simples desvio. Firmino antecipou-se a tudo e todos e fez o 1-2.



Um brasileiro ofereceu aos adeptos a final mais desejada.