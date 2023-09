Arranca esta quinta-feira em Cinfães a mais longa corrida em trilhos de Portugal, num total de 320 quilómetros que segue a Grande Rota das Montanhas Mágicas para voltar ao local da partida.

Esta prova supera até as longas Terra de Gigantes, num total de 303 quilómetros entre a Serra da Estrela e a Nazaré, a Algarviana Ultra Trail de 300 quilómetros, entre Sagres e Alcoutim, e a PT 281+, de 281 quilómetros entre Belmonte e Proença-a-Nova.

«A nossa empresa tem como referência os One Hundred, com corridas de 100 quilómetros, 100 milhas ou 200 milhas, sendo esta a primeira desta distância. É uma prova mais restrita, porque requer disponibilidade, começa hoje, mas tiveram de vir pelo menos ontem [na quarta-feira], e obriga a vários dias sem trabalhar», referiu Tiago Aragão, da organização, à Agência Lusa.

Com as inscrições e os prémios monetários - o vencedor arrecada mil euros - assegurados pelos patrocinadores, a corrida, que vai decorrer até domingo, segue o estilo norte-americano de autossubsistência, tendo, cada atleta ou equipa, porque há equipas de duplas, de ter um carro de apoio, com diverso material aconselhado e obrigatório.