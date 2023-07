O Moreirense anunciou esta segunda-feira o acordo com o brasileiro Alan Guimarães, que rubricou um contrato válido por três temporadas com os cónegos.

O médio ofensivo de 23 anos, que na última temporada alinhou pelos minhotos por empréstimo do Palmeiras, foi uma das principais figuras da subida à Liga. No total, realizou 37 jogos, marcou oito golos e ainda somou nove assistências, além de figurar no onze do ano do segundo escalão.

Formado no Palmeiras, Alanzinho também passou por Guarani, Operário Ferroviário e Sport Recife.