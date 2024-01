André Luís confirmou esta segunda-feira que está de saída do Moreirense, ele que está a caminho dos chineses do Shanghai Shenhua, segundo fonte ligada ao processo revelou à Lusa.

«Foram três épocas e meia a vestir esta camisola. Em que os êxitos e principalmente os fracassos me tornaram melhor ao longo dos anos. Em que fiz amigos que irei levar para a vida inteira. Só tenho a desejar o melhor para este clube e essa gente que me acolheu e me tratou com extremo respeito. Obrigado a todos», escreveu o avançado, nas redes sociais.

Aos 29 anos, o jogador brasileiro despede-se do futebol português como melhor marcador da formação de Moreira de Cónegos na época, com sete golos em 17 jogos.

Antes do Moreirense, de resto, já havia jogador no Desp. Chaves.