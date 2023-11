A FIGURA: André Luís

Foi o capitão do Moreirense a definir o duelo entre vizinhos no Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas. O avançado brasileiro de 29 anos voltou a marcar em casa depois de já ter marcado frente ao Boavista, fazendo a diferença por entre vários duelos e muita luta. Quinto golo da temporada de André Luís.

O MOMENTO: golo de André Luís (77’)

Recuperação de bola em zona adiantada do Moreirense, por Franco, que galgou metros em direção à área, fazendo o cruzamento junto à quina da área. Bola metida para o coração da área, descompensada a defesa do Vitória foi preza fácil para André Luís, que desviou de forma certeira para o fundo das redes e definiu o duelo vimaranense.

OUTROS DESTAQUES

Ofori

Um operário incansável que percorreu todo o terreno de jogo, sendo um dos elementos que levou a que o Moreirense tivesse por cima no setor intermediário durante grande parte do tempo. Pautou o jogo dos cónegos.

Jota Silva

Sempre ligado à corrente, como é seu timbre, o atacante foi um dos principais agitadores do duelo concelhio. Traçou vários rasgos em velocidade, criando espaço a partir do corredor direito do ataque.

Gonçalo Franco

Juntamente com Ofori fez um jogo de luta no meio campo, emprestando capacidade de decisão à equipa. Fabricou o golo do Moreirense ao recuperar o esférico numa zona adiantada do terreno, traçando depois o cruzamento certeiro.

Mangas

Voltou a ser um dos mais interventivos do Vitória pelo lado esquerdo, incorporando vários momentos do ataque, aparecendo em zonas de finalização. Visou a baliza de Kewin por três ocasiões já no interior da área.