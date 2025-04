Declarações de Cristiano Bacci, treinador do Moreirense em conferência de imprensa após o triunfo do Sporting sobre os cónegos (3-1):

[Análise]

«Apesar do adversário ser o Sporting, com grande qualidade, nós não entrámos bem no jogo e ainda por cima facilitámos muito o trabalho do nosso adversário. Conseguimos perder muitas bolas perto da nossa grande área, não estávamos conseguir jogar dentro. Muitas vezes podíamos ter mais calma e jogar para fora sem forçar a bola dentro.»

[Posição na tabela]

«Aqui temos que falar sobre a nossa situação, que é uma situação bastante tranquila. Conseguimos chegar ao nosso primeiro objetivo [permanência]. Apesar disso, temos que melhorar, temos uma equipa jovem, temos de mostrar mais, sem dúvida.»

[Chance perdida de Maranhão para o 3-2]

«O futebol é um jogo bonito, não é? Apesar da primeira parte ser totalmente do nosso adversário, na segunda parte, depois de ter feito o primeiro golo, tivemos aquela chance que poderia mudar o jogo, influenciá-lo. Por isso, não gosto de falar sobre o que não aconteceu.»