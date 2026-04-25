Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, lamenta o primeiro golo sofrido na derrota com o Benfica (4-1) mas elogia a postura da equipa no decorrer do jogo.

«A última coisa para onde olho é para o resultado. Olho para o que fazemos durante a semana: quanto mais competência tivermos, mais positivo será o resultado. Fica complicado dizer que tivemos 85 minutos muito bons, mas fica o resultado de 4-1. Esse 4-1 tem explicação - somos muito penalizados por erros que cometemos. Hoje não erramos muito, mas fomos muito penalizados. Demonstrámos coragem, pressionámos o Benfica durante o jogo todo. Tivemos um bom treino com o Estoril, trouxemos muita confiança e grande parte do jogo fizemo-lo.»

Golo sofrido aos 2 minutos

«Uma equipa motivada com o Benfica tem tudo para atropelar e o nosso grande mérito foi abstrair do resultado e fazer o que tínhamos a fazer dentro de campo, por aí estou muito satisfeito. O jogo fica marcado pelo primeiro lance: não é admissível, por muito inexperiente que o grupo seja, não é um erro aceitável. Depois, acabámos por entrar no jogo e somos penalizados logo a seguir.»

Diogo Travassos e crescimento da equipa

«Um dos meus principais objetivos é sentir que os jogadores entraram no primeiro dia e vão sair tendo ganho qualquer coisa. O Travassos foi experimentado em várias posições, com vários objetivos, e tem muita qualidade para o fazer, não é o treinador que é ‘maluco’. A sua formação também permite isso e é mérito dele, mas não tenho dúvida de que vai sair desta temporada com mais valências.»

«O Moreirense é um projeto muito embrionário, para estes jovens há muitos que estão na primeira vez que jogam estes tipo de jogos. O próprio treinador também tem de aprender com estes erros.»