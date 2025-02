César Peixoto, treinador do Moreirense, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Benfica no Estádio da Luz:

«Senti que podíamos ter levado daqui alguma coisa e acho que era merecido. Foi um jogo equilibrado entre duas boas equipas e quem veio ao estádio foi presenteado com cinco golos e um bom espetáculo. E podiam ter existido mais golos, porque falhámos algumas oportunidades claríssimas. Aquele lance no final parece-me penálti, mas não me quero agarrar a isso.

Equilibrámos em quase tudo, pressionados alto, médio e quando tivemos de sofrer, sofremos. Mas criámos as melhores oportunidades e tivemos muita personalidade com bola e sem bola. Obrigámos também o Benfica a jogar mal muitas vezes. Foi um jogo fantástico da minha equipa e foi pena não levarmos nada daqui. Era merecido. Estivemos quase.»

[Moreirense não vence desde o início de dezembro]

«Para sair desta situação é fazer o que fizemos hoje: a equipa acredita na ideia de jogo e no trabalho que fazemos todos os dias. Não levamos daqui nada mas fizemos um grande jogo. A equipa está competitiva, tem capacidade de lutar em que campo for e com esta unidade vamos meter uma vitória e dar a volta.

Temos de manter esta fome e este espírito de grupo. Vamos já dar uma resposta frente ao Casa Pia, que é do nosso campeonato, e iniciar um ciclo diferente.»