O treinador do Moreirense, Rui Borges, quer uma equipa audaz e «ciente dos momentos do jogo» na receção ao Benfica, agendada para domingo, a contar para a 12.ª jornada da Liga.

O técnico garante que a formação dos cónegos vai apresentar-se «motivada, ambiciosa e corajosa», frente a um rival que «é uma grande equipa e uma equipa grande».

«Esperamos ser uma equipa audaz, bem ciente dos momentos do jogo, sempre bem organizada, a perceber que temos de estar coesos e organizados no momento defensivo e que podemos ferir o adversário no momento ofensivo, de forma mais vertical ou em posse. Temos sido uma equipa muito equilibrada», afirmou, citado pela Lusa, em conferência de imprensa.

Para Rui Borges, os jogos frente aos candidatos ao títulos são os «mais fáceis para motivar os jogadores».

«Percebemos que, do outro lado, existe muita qualidade individual e que qualquer erro pode-nos sair caro. Jogamos em nossa casa. Queremos ser o Moreirense que temos sido. Não sei se vamos ser ou não, mas vamos tentar ser corajosos», defendeu.

Ofori, suspenso, é baixa confirmada para a receção aos encarnados.

O Moreirense recebe o Benfica este domingo, a partir das 18h00.