O médio do Moreirense, Gonçalo Franco, em declarações na flash interview da SportTV após o empate (0-0) frente ao Benfica, em jogo da 12.ª jornada da Liga:

[Mais um resultado positivo?] «Uma boa exibição. Os primeiros 20 minutos muito intensos, uma boa primeira parte. tivemos claras oportunidades de finalização nas quais podíamos ter marcado. A primeira parte foi equilibrada. Sabíamos que íamos andar num bloco mais baixo do que o normal. Estivemos muito organizados. Na segunda parte faltou um pouco de intensidade, baixámos demasiado em alguns momentos, mérito do adversário, mas depois veio ao de cima a organização defensiva. Mais um jogo com a baliza a zeros, mas não me lembro de uma clara oportunidade do Benfica na segunda parte. Estivemos organizados e tranquilos.

[Resultado é justo?] Penso que sim. Adversário tem qualidade, mas entrámos bem no jogo.

[É um orgulho a forma como o Moreirense começa a ser encarado] Fico feliz, acima de tudo pela equipa. . É uma equipa corajosa, ambiciosa, que não se cansa de ganhar. vamos à procura dos próximos três pontos, sempre respeitando o adversário. A nossa ambição é sempre os três pontos e é isso que têm demonstrado. Às vezes podíamos estar contentes com o sexto lugar, mas estamos cientes das dificuldades e o que está pela frente será ainda mais difícil. A equipa demonstra uma personalidade fora do normal.»