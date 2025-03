Alan foi o rei do tabuleiro e fez o xeque-mate à pantera, que se afunda cada vez mais na tabela. No jogo que marcou o reencontro de Cristiano Bacci com o Boavista, que jogou quase toda a segunda parte em inferioridade numérica por expulsão de Salvador Agra, o Moreirense foi a equipa que mostrou mais argumentos e fez mais para conquistar os três pontos.

A formação cónega podia ter sentenciado a partida, por diversas vezes, e acabou a partida a sofrer. A pantera colocou as garras de fora, mesmo a jogar com menos um, mas só de bola parada é que esteve perto de marcar.

Com o triunfo, o Moreirense dá um salto para o 10.º lugar, somando agora 31 pontos, enquanto o Boavista continua de lanterna vermelha na mão, somando 15 pontos.

Alan não tremeu no penálti

Os primeiros 45 minutos podem ser divididos em duas partes: antes e após o golo do Moreirense. Cristiano Bacci fez apenas uma alteração, forçada, em relação ao onze apresentado diante do Santa Clara. Ivo Rodrigues, que completou série de cinco cartões amarelos, ficou de fora e foi rendido por Benny.

Também Lito Vidigal mudou apenas numa peça na equipa, deixando Vitalii Lystov no banco e lançando para jogo Osman Kakay. O técnico iniciou o desafio com uma defesa a quatro, mas rapidamente Abascal baixou para o meio dos centrais, voltando ao habitual 3x4x3. Apresentando um bloco baixo, o Boavista invariavelmente tentava o jogo vertical, fazendo lembrar, por vezes, os jogos de futebol dos anos 90.

Já o Moreirense mostrou paciência na hora de construir jogo, sempre com um futebol apoiado, procurando confundir o apertado sistema tático das panteras. Mas foi necessário esperar 25 minutos para ver um lance digno de registo. Dinis Pinto cruzou atrasado para o remate na passada de Asué, que levava selo de golo, valendo Steven Vitória impedir o golo em cima da linha.

Pouco depois, foi Leonardo Buta a rematar cruzado rente ao poste. No minuto seguinte, o lateral esquerdo dos cónegos apareceu a cruzar e a bola a bater no braço de Salvador Agra. O árbitro assinalou de pronto grande penalidade que Alan converteu no 1-0. O golo teve o condão de animar o jogo e fazer a pantera subir o bloco. Ainda assim, até ao descanso, o máximo que conseguiu foi obrigar Kewin a defesa apertada após remate de Diaby.

Expulsão de Agra condicionou

Se a vida do Boavista já estava difícil, ainda mais ficou dez minutos após o reatamento. Entrada dura de Salvador Agra sobre Leonardo Buta e acabou expulso. Numa primeira fase, o árbitro mostrou o segundo amarelo e consequente expulsão, mas alertado pelo VAR acabou exibir o vermelho direto.

Ainda assim, as panteras colocaram as garras de fora e não se encolheram. No entanto, só de bola parada é que os axadrezados conseguiam chegar à baliza, não criando grande perigo. Kewin foi segurando a preciosa vantagem. Apesar do triunfo, os cónegos não se livraram de ouvir assobios dos adeptos.

FIGURA: Alan (Moreirense)

Bom jogo do pequeno médio do Moreirense, coroado com o golo que valeu a vitória cónega. Alan ainda ficou perto do golo na segunda parte, mas o livre direto saiu ligeiramente por cima.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Agra

O Boavista entrou na segunda parte com vontade de dar a volta ao resultado e Lito Vidigal tinha acabado de lançar mais um avançado quando Salvador Agra teve uma entrada feia e acabou expulso. A tarefa que já era difícil tornou-se quase impossível.

POSITIVO: Apoio axadrezado

A equipa está na cauda da tabela, mas os adeptos axadrezados não pararam de apoiar a equipa durante todo o desafio. Presentes em Moreira de Cónegos em grande número, tentaram tudo para ajudar a construir um resultado diferente.