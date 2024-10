Boavista e Moreirense medem forças este sábado no Bessa e o treinador dos cónegos, César Peixoto, fez a habitual antevisão ao jogo.

O técnico do Moreirense realçou que os seus jogadores têm de «pensar jogo a jogo», antes das visitas ao Estádio do Bessa, no sábado, ao Estádio do Dragão, na quinta-feira, para o duelo da Taça da Liga com o FC Porto, adversário que enfrenta de novo a 24 de novembro, mas em casa, para a Taça de Portugal, e também do desafio no terreno do vizinho Vitória de Guimarães, a 3 de novembro.

«O nosso foco tem apenas de estar no Boavista. Para todos os jogos, vamos tentar montar o melhor onze, seja contra o FC Porto, seja contra o Boavista, seja contra o Vitória de Guimarães. Se não nos focarmos no jogo com o Boavista, é meio caminho andado para as coisas não correrem bem», disse o treinador de 44 anos.

Ele que esteve fora por dois jogos consecutivos devido a expulsão, mostrou-se também agradado com a resposta dos elementos habitualmente menos utilizados na vitória de sábado perante a União de Santarém, para a Taça de Portugal (2-1), ao referir que «é bom ver jogadores com menos minutos aparecerem e quererem ganhar um lugar».

O Moreirense ocupa atualmente o oitavo lugar da tabela classificativa, com onze pontos, já o Boavista, com seis, ocupa o décimo quarto lugar.

A partida está marcada para às 18.00h de sábado e terá lugar na casa do Boavista, o estádio do Bessa. André Narciso, da associação de Setúbal, será o árbitro do encontro.