Novo treinador do Moreirense, César Peixoto projetou o arranque da Liga da equipa minhota, que neste domingo defronta no Algarve o Farense.

«Fizemos um estudo detalhado do Farense. Temos de acreditar na nossa ideia, mas a nossa qualidade de jogo não vai chegar. Temos de ser muito competitivos nos duelos para poder vencer. E temos de ser proativos com bola para tentarmos os três pontos», disse o treinador que cumpre a segunda passagem pelo Moreirense.

Peixoto deixou elogios ao conjunto de José Mota, que disse ser agressivo na primeira fase de pressão, forte nas bolas paradas e na transição ofensiva, onde coloca, observou, muita gente na zona de finalização.

Na época passada, recorde-se, o Moreirense terminou a Liga no 6.º lugar com um recorde de 55 pontos sob o comando de Rui Borges, que saiu para o V. Guimarães. «A nossa intenção é continuar com esta base forte de qualidade do ano passado. Houve jogadores que vieram numa fase mais tardia e ainda não estão a 100 por para jogar 90 minutos. Temos de potenciar os jogadores que temos fisicamente e em termos de conhecimentos de jogo», esclareceu.