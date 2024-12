Declarações de César Peixoto em conferência de imprensa posterior ao Estoril-Moreirense (2-2):

«É justo o empate. Entrámos bem na primeira parte, marcámos cedo mas isso fez-nos mal. relaxámos e deixámos de sermos agressivos nos duelos. O Estoril cresceu no jogo. O problema estava nas segundas bolas e na falta de agressividade. Ao intervalo, corrigimos algumas coisas. Sofremos no último lance da primeira parte. Falei com os jogadores, disse que era mais psicológico do que outra coisa. Dois jogadores entraram bem - Asué, Benny e Ponck para estabilizar, o Pedro sacrificou-se tal como o Dinis. Com uma pontinha de sorte podíamos ter feito golo no final. Hoje não foi um jogo esteticamente tão bonito, tal como nós queremos, mas levámos um ponto. Acaba por se aceitar.»

[Faltou dar continuidade aos golos?]

«Na primeira parte o golo não nos fez bem. Tínhamos de ter paciência. Na segunda parte entramos fortes. Na substituição do Sidnei tivemos de puxar o Benny para o meio-campo para dar capacidade de pressão. As opções no banco limitavam um pouco.»

[Erros individuais custaram caro?]

«O empate não se resume só nisso. Faltou-nos agressividade. O que mudou na segunda parte foi mental. A equipa tornou-se mais competitiva. São erros que vão acontecendo, mas neste jogo foi mais uma questão coletiva do que individual. Já disse aos jogadores que temos de aprender com os erros porque os pontos estão cada vez mais caros.»