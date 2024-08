Declarações de César Peixoto, treinador do Moreirense, em conferência de imprensa, após a vitória por 2-1 frente ao Farense, este domingo, em Faro, no arranque do campeonato.

[Foi uma vitória arrancada a ferros, com uma primeira parte com qualidade de jogo e a segunda com espírito de grupo…]

Sim: penso que foi uma boa primeira parte. Marcámos um golo e criámos várias situações para poder fazer mais um ou dois e terminar com uma vantagem mais confortável.

O Farense fez jogo direto, só nos criou perigo nos lançamentos laterais, mas tivemos sempre o jogo mais ou menos controlado e podíamo-lo ter matado.

Tentámos corrigir algumas coisas ao intervalo para continuarmos a ter bola, mas, na segunda, depois da expulsão é outro jogo. A vitória surgiu do espírito de sacrifício.

Esta vitória é dos jogadores porque se uniram, não desistiram e ainda conseguiram fazer o segundo golo. Penso que é uma vitória merecida, numa melhor primeira parte e numa segunda com um espírito de grupo fantástico. Os jogadores estão de parabéns.

Quero agradecer também aos adeptos porque é muito longe e estava muita gente a apoiar o Moreirense. De certeza que agora os quilómetros vão custar menos.

[O que se passou no lance da expulsão do Sidnei?]

Eu estava a olhar para a equipa a tentar corrigir algumas coisas taticamente, estávamos a chamar o Offori para tirar o Sidnei que já tinha amarelo, para precaver precisamente esta situação, depois não percebi muito bem o que aconteceu…

Prejudicou-nos um pouco em termos coletivos, mas depois veio ao de cima o espírito desta equipa.