O Sp. Braga goleou o Moreirense por 4-0, nesta segunda-feira, mas teve um golo mal anulado logo nos primeiros segundos do jogo no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Galeno isolou Ricardo Horta logo no primeiro minuto de jogo e o português contornou Mateus Pasinato e colocou a bola no fundo da baliza, mas o lance foi anulado após indicação do VAR.

No entanto, o Conselho de Arbitragem assumiu depois, na conta de twitter criada para assuntos do vídeoárbitro, que uma «deficiente calibragem técnica das linhas de fora de jogo originou a má avaliação de um lance de ataque do SC Braga». «O jogador do SC Braga encontrava-se em jogo por 1,18 metros e não em fora de jogo», acrescenta-se.

O Conselho de Arbitragem esclarece ainda que o lapso foi corrigido com cinco minutos de jogo e que ambos os clubes foram informados do sucedido no final do encontro.

O lapso foi corrigido aos cinco minutos de jogo e os dois clubes foram informados pelo Conselho de Arbitragem no final da partida. — Projeto (@Videoarbitro) February 1, 2021

Veja o lance em causa: