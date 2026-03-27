Há 40 min
Moreirense vence Desp. Chaves em particular à porta fechada
Filho de Pena e irmão de Pablo, ex-Gil Vicente, estreia-se a marcar após assinar contrato profissional
GP
Filho de Pena e irmão de Pablo, ex-Gil Vicente, estreia-se a marcar após assinar contrato profissional
GP
O Moreirense bateu o Desp. Chaves, por 2-0, num encontro particular disputado à porta fechada, em Moreira de Cónegos, aproveitando a pausa competitiva para os compromissos de seleções.
A equipa minhota adiantou-se cedo no marcador, com o central Pedro Jesus, filho de Pena e irmão de Pablo, ex-Gil Vicente, a estrear-se a marcar poucos dias depois de ter assinado contrato profissional com o clube. Já perto do final, o inglês Jonny Day confirmou o triunfo do Moreirense.
O Moreirense está no oitavo lugar do campeonato nacional, com 35 pontos conquistados, já o Desp. Chaves é 10.º classificado na II Liga.
