O Maisfutebol está a oferecer dez bilhetes duplos para o Moreirense-Estoril, que se realiza na próxima segunda-feira, dia 20 de abril, a partir às 20.15 horas.

Para se habilitar a ganhar um destes dez bilhetes duplos, só tem de enviar um mail para maisfutebol@mediacapital.pt a responder ao seguinte desafio:

Quem é o jogador do Moreirense com mais minutos na Liga?

A resposta, já sabe, está nas estatísticas do Maisfutebol. Se for um dos dez primeiros a enviar um mail com a resposta certa, vai ao futebol de graça.