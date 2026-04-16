Moreirense
Há 2h e 7min
PASSATEMPO: ganhe bilhetes duplos para o Moreirense-Estoril
Jogo realiza-se na segunda-feira, dia 20 de abril, às 20.15 horas
Jogo realiza-se na segunda-feira, dia 20 de abril, às 20.15 horas
O Maisfutebol está a oferecer dez bilhetes duplos para o Moreirense-Estoril, que se realiza na próxima segunda-feira, dia 20 de abril, a partir às 20.15 horas.
Para se habilitar a ganhar um destes dez bilhetes duplos, só tem de enviar um mail para maisfutebol@mediacapital.pt a responder ao seguinte desafio:
- Quem é o jogador do Moreirense com mais minutos na Liga?
A resposta, já sabe, está nas estatísticas do Maisfutebol. Se for um dos dez primeiros a enviar um mail com a resposta certa, vai ao futebol de graça.
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TAGS: Moreirense Estoril Liga Passatempo Bilhetes
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