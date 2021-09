Declarações de João Henriques, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (2-2) frente ao Famalicão:

«Quem veio aqui hoje ficou agradado com o que viu. Foi um bom jogo de futebol e uma boa propaganda para a Liga, com equipas que estão no fundo da tabela, jogaram ao ataque e marcaram golos. Nós, treinadores, gostamos de marcar dois golos e de não sofrer nenhum, mas este resultado é fruto da qualidade. É de valorizar a intensidade num jogo sob muito calor. Não diria que há justiça ou injustiça. Creio que o resultado se adequa ao que se passou dentro de campo. As nossas oportunidades foram mais perigosas e não estamos satisfeitos, mas este jogo teve equilíbrio e nenhum das equipas merecia perder o jogo».

«Houve uma entrada melhor do Famalicão. Com essa entrada melhor, soubemos tirar partido de uma chegada à área para conseguir uma grande penalidade e ficar na frente. O Famalicão teve uma boa reação ao golo sofrido e não soubemos gerir o jogo para que evitássemos o empate. Do empate até ao final da primeira parte, o jogo ficou mais dividido. Depois de sofrer o segundo golo, o Moreirense esteve sempre por cima até aos dez minutos finais. Sabíamos que não poderíamos sofrer na transição. Isso aconteceu em casa, com o Braga. Estão aqui duas equipas que vão fazer muitos pontos no campeonato: têm intervenientes de qualidade e coletivos muito fortes».

«O grupo sabe que, apresentando-se exibicionalmente como tem feito, as vitórias vão aparecer. Fizemos resultados não tão bons como as exibições. Em cinco jogos não há um em que se diga que a equipa não esteve tão bem. A equipa joga, trabalha e cria oportunidades, que é o mais difícil no futebol. Em todos os jogos, marcamos. Não podemos é ter dez golos sofridos. Na próxima semana, no Dragão, vamos mostrar que esta equipa é competitiva».