Declarações de Ricardo Soares, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate a uma bola na receção ao Famalicão:

«Este jogo vem na sequência do que tinha projetado. Foi um excelente jogo, que prende os espectadores à cadeira, não aos estádios porque infelizmente não havia público. Grande emoção, perigo constante nas duas balizas, um jogo bem jogado. Penso que o resultado é justo. Fomos muito competentes na primeira parte. Na segunda parte voltámos a entrar bem, mas a partir dos sessenta minutos o Famalicão equilibra e passa para cima do jogo fruto da sua qualidade. Entraram fortes por dentro, a pressão não funcionou tão bem fruto do desgaste dos meus jogadores. Olhando para o jogo, penso que o resultado é justo».

[Fábio Abreu] «O Nené faz um grande jogo, toda a equipa fez. Há uma coisa clara: meto sempre os melhores. Quem entrou sentia que eram os melhores para este jogo, tenho um grupo com muita competência. Tenho vindo a trocar porque coloco aqueles que considero os melhores para cada jogo. Quando faço as três substituições foi para fazer melhor a pressão. Baixámos porque a qualidade do Famalicão nos atirou para trás. Nos últimos nove jogos é a primeira vez que o Moreirense sofre um golo sem ser de bola parada».

[Equilíbrio de minutos fruto da alternância de jogadores] «Os meus jogadores fazem todos parte do processo, todos trabalham as mesmas coisas e sabem o que a equipa pede para dar ao jogo o que trabalhamos durante a semana. O processo está identificado, aliando à capacidade de trabalho para mim é fácil trocar três ou quatro. Troco porque dão totais garantias.»