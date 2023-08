Rui Borges, treinador do Moreirense, na sala de imprensa, após igualdade (0-0) frente ao Famalicão:

«O Dinis Pinto está estabilizado, foi um grande susto. Queríamos dedicar a vitória, mas temos de esperar que recupere rápido. Tem tido um início de época fantástico, é um miúdo que está a crescer, mas o mais importante é saber que está bem.

Quanto ao jogo, foi uma primeira parte onde fomos claramente superiores em todos os momentos do jogo e em que não deixamos o Famalicão chegar à nossa área. Tivemos paciência, fomos dinâmicos e fizemos um grande jogo. Conseguimos, de alguma forma, anular a subida do Famalicão, fomos ganhando as bolas interiores e controlámos a profundidade.

Eu valorizo sempre o ponto porque está caro, mas podíamos ter feito muito mais nos últimos 25 minutos. Tínhamos de ter mais calma com bola. Tentámos fazer alguns cruzamentos, mas o Famalicão tem uma equipa muito forte no jogo aéreo. A partir das substituições acho que caímos um bocado e perdemos o discernimento. Expusemo-nos ao ataque rápido do Famalicão que ganhava vida nas bolas paradas. Se calhar foi por ansiedade que nos expusemos. Tirando os últimos 25 minutos, o jogo foi muito bom da nossa parte e por tudo o que fizemos merecíamos a vitória.

[boas exibições abrem boas perspetivas?] O discurso bateu um pouco nisso. Fizemos um bom jogo com o Porto, mas não chegou e sabíamos que hoje tínhamos de fazer mais. Aquilo que era a estratégia de jogo resultou. O jogo ao intervalo ficou ainda mais difícil do que na primeira parte. Hoje quem entrou não entrou tão bem, talvez por pressão mental de estarmos a jogar com mais um.

[ainda espera jogadores] Estou feliz, o grupo tem dado uma resposta fantástica, tem qualidade com e sem bola. Sabemos o que queremos e vamos acrescentar jogadores para ajudar, mas não temos pressa. Precisávamos de um ou outro jogador, mas não vamos meter por meter.

[a equipa precisa de mais experiência] O André é experiente, o Camacho também e temos tido bons resultados com malta que nunca esteve na I Liga. A maioria não tem experiência de I Liga, mas estão com uma fome incrível de se mostrar. Não podemos baixar disto e só temos de melhorar. Fizemos dois bons jogos, mas perdemos e empatamos. Um ou outro jogador, se tivesse mais ratice ajudava, mas a irreverência também dá outras coisas.».