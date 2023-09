FIGURA: Alan (Moreirense)

Mais um excelente jogo do pequeno grande jogador do Moreirense. Alan tem magia nos pés e fez mexer toda a frente de ataque dos cónegos. Iniciou e fechou a jogada que valeu o único golo do encontro e fez a equipa de Moreira de Cónegos somar mais três pontos.

MOMENTO DO JOGO: Golo anulado ao Farense

Podia ter mudado o rumo do jogo. Logo no início da partida, Gonçalo Silva colocou o esférico no fundo das redes, dando vantagem ao Farense. Contudo, o lance foi invalidado por fora de jogo, voltando tudo ao zero.

OUTROS DESTAQUES:

Ricardo Velho (Farense): Se o jogo terminou com a margem mínima no marcador deveu-se muito à excelente exibição de Ricardo Velho. O guardião da formação algarvia parou quase tudo o que havia para parar e na retina ficou a grande defesa a uma cabeçada de Kodisang. Merecia mais.

Franco (Moreirense): Que grande início de época do médio do Moreirense. Franco voltou a estar em destaque neste encontro, sendo o motor do meio-campo cónego. Nada passava por ele, recuperando inúmeras bolas para a sua equipa.