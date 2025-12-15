O médio português Vasco Sousa foi operado esta segunda-feira, com sucesso, na sequência da fratura no perónio da perna direita sofrida no domingo, no jogo do Moreirense ante o Benfica (derrota por 4-0), na 14.ª jornada da Liga portuguesa.

«O Moreirense FC informa que o jogador Vasco Sousa realizou uma cirurgia ao perónio da perna direita e que a mesma correu sem intercorrências. O jogador inicia agora a fase de recobro pós intervenção cirúrgica. A cirurgia do atleta, bem como todo o respetivo processo de recuperação, estão a ser acompanhados e articulados entre o Moreirense e o FC Porto. O Moreirense expressa o seu agradecimento ao departamento médico do FC Porto por todo o apoio e acompanhamento prestados desde o primeiro momento», refere o clube minhoto, em comunicado.

«A operação realizada pelo Dr. António Sousa no Hospital CUF Porto decorreu sem intercorrências. O FC Porto irá acompanhar de perto esse processo e providenciar todas as condições para que o atleta tenha uma recuperação plena», informou também o FC Porto, em nota oficial.

O tempo de paragem ainda não é certo, mas Vasco Sousa deve ficar afastado dos relvados alguns meses, embora possa voltar a competir ainda na atual temporada.

Emprestado pelo FC Porto ao Moreirense, o médio de 22 anos leva nove jogos e um golo pelo clube de Moreira de Cónegos em 2025/26.

Esta lesão surge praticamente dez meses depois de, a 16 de fevereiro de 2025, na vitória do FC Porto ante o Farense, ter sofrido a mesma lesão no Estádio do Algarve. Ainda pelo FC Porto, chegou a ir ao Mundial de Clubes em junho, mas não saiu do banco de suplentes ante Palmeiras, Inter Miami e Al-Ahly, regressando apenas à competição já pelo Moreirense, esta temporada.