O Maisfutebol está a oferecer dez bilhetes duplos para o Moreirense-Gil Vicente, jogo agendado para o próximo sábado, dia 7 de fevereiro, a partir das 15.30 horas.

Para se habilitar a ganhar um destes dez bilhetes duplos, só tem de enviar um mail para maisfutebol@mediacapital.pt a responder ao seguinte desafio:

Olhando para as duas equipas, qual é o jogador com mais minutos na Liga?

A resposta, já sabe, está nas estatísticas do Maisfutebol. É só ir à página dos dois clubes, clicar em plantel e ver quem tem mais minutos.

Envie um mail com a resposta certa e vai ao futebol de graça.