A Guarda Nacional Republicana (GNR) informou esta segunda-feira que vai avançar com participação criminal contra Ricardo Sá Pinto, treinador do Moreirense que criticou o comandante do Destacamento Territorial de Guimarães.

«A GNR entendeu participar criminalmente dos factos junto do Ministério Público (MP) de Guimarães, não tendo reagido no próprio dia em razão da segurança dos presentes no jogo que decorreu no dia de ontem [domingo]. Dada a gravidade do sucedido, foram os factos também remetidos à Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto», lê-se, em comunicado.

Sá Pinto, recorde-se, criticou o comandante Orlando Mendes antes do segundo embate do Moreirense ante o Desp. Chaves, que ditou a descida de divisão dos cónegos.

«Este capitão é um grande mentiroso. As pessoas da vila de Moreira de Cónegos têm de se revoltar perante este capitão, que pôs em causa o sucesso deste clube. Ninguém diz nada, mas sabem o que vai acontecer? Vai ser contra tudo e contra todos», afirmou.

A situação começou na última jornada da Liga, quando o técnico se dirigiu aos adeptos do Vizela após ter segurado o antepenúltimo lugar do campeonato, de acesso ao play-off.

Sá Pinto foi castigado por 15 dias, por, segundo o relatório do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, «lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa».