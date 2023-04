O Moreirense, líder destacado da II Liga, anunciou que vai abrir a bancada central no jogo frente ao Benfica B, no próximo domingo, a todos os adeptos que e apresentem com um cachecol, camisola, chapéu ou qualquer outro «adereço identificativo do clube».

O início do jogo da 28.ª jornada da II Liga tem início marcado para as 11h00 de domingo, mas as portas do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas vão abrir duas horas antes.

O Moreirense lidera a II Liga, quando estão cumpridas 27 jornadas, com dez pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Estrela da Amadora, e mais doze pontos do que Académico de Viseu e Farense.