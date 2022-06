O Moreirense anunciou esta quarta-feira a contratação de Paulo Alves para o comando técnico da equipa, que na próxima época vai disputar a II Liga.

Paulo Alves assinou por um ano, vai substituir Sá Pinto e tem a missão de recolocar o clube na Liga.

Comunicado do Moreirense:

«O Moreirense Futebol SAD informa que chegou a acordo com o treinador Paulo Alves para assumir o comando técnico da equipa até ao final da temporada.

No seu currículo o antigo internacional português, conta com passagens por vários clubes em diversos escalões do nosso país, tendo se destacado no Gil Vicente clube onde conquistou o campeonato da II Liga.

Com Paulo Alves, de 52 anos, chega a Moreira de Cónegos o adjunto Professor Ricardo Vaz, o treinador de guarda-redes Pedro Taborda, que regressa ao nosso clube, juntado-se aos treinadores da casa Leandro Mendes e Castro.»