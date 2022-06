O presidente do Moreirense, Vítor Magalhães, deu conta da saída de Ricardo Sá Pinto do comando técnico da equipa, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol oportunamente.



«O Ricardo Sá Pinto tinha contrato com o Moreirense até 31 de maio. Na altura em que assinámos, só quis um vínculo com essa duração e aceitámos sem qualquer problema. Portanto, ontem [terça-feira] cessou contrato com o Moreirense», disse, em declarações à Lusa.



O técnico, de 49 anos, encerra assim a passagem por Moreira de Cónegos com seis vitórias, dois empates e 12 derrotas em 20 jogos, registo que culminou com a descida do clube à II Liga oito anos depois. Sá Pinto foi o terceiro treinador da época dos cónegos depois de Lito Vidigal e de João Henriques.



«Quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram connosco, incluindo as equipas técnicas. Cada uma teve um comportamento correto e tentou fazer o melhor que podia e sabia. Infelizmente, as coisas não correram tão bem quanto queríamos e o resultado não foi o desejado, mas paciência. Desejo felicidades a todos», endereçou Vítor Magalhães.



Ao longo da sua carreira como técnico, o antigo internacional português já orientou Sporting, Sp. Braga, Belenenses, além de, entre outros, Standard de Liège, Estrela Vermelha, Vasco da Gama e Gaziantep, a última experiência antes do regresso a Portugal para o Moreirense.