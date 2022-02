Rui Mota, treinador-adjunto do Moreirense, esteve na flash interview da SportTV e descreveu a confusão entre Sá Pinto e Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes do FC Porto, após o apito final, que originou a expulsão de ambos.



«O Ricardo estava a perguntar ao árbitro porque é que o Steven Vitória tinha sido expulso. Entretanto, alguém passa, dá-lhe um empurrão e o Ricardo virou-se para perceber o que se passava. Só isso. Foram os dois expulsos, perguntámos porquê e o árbitro diz que o Ricardo reagiu. O nosso treinador não disse realmente nada. Levou um empurrão de alguém do FC Porto e virou-se para ver. Espero que este lance seja bem analisado», salientou.



Em relação ao jogo, Rui Mota considera que o Moreirense merecia pelo menos um ponto: «Após o golo, temos duas ou três situações para fazer a igualdade, inclusive o penálti. Para nós é claro, foi uma injustiça tremenda. Esse lance condiciona a nossa resposta, porque podíamos ter ido para o intervalo empatados. A nossa equipa soube reagir, estar compactada, estar dentro do plano de jogo.»



«Não tivemos mais oportunidades porque na altura em que estávamos para lançar mais dois jogadores, há a expulsão inacreditável do Steven Vitória, que é um senhor. Ele nem falta faz, depois pergunta porquê e vê o segundo amarelo. Os árbitros também erram. Mesmo assim, tivemos duas oportunidades perto do fim. É uma tremenda injustiça nós hoje sairmos daqui sem pontos.