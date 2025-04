Cristiano Bacci quere um Moreirense com «garra, competência e personalidade», com iniciativa de jogo na visita ao Sporting, na noite desta sexta-feira, na 30.ª jornada da Liga.

«Não estou de acordo que o Sporting tem de ter a iniciativa. Nós também temos de ter. No último jogo não tivemos essa personalidade, perigosos na frente. Seja em Alvalade ou em Moreira [de Cónegos], quero ver a mentalidade. Por isso, estou à espera de uma resposta.»

«O jogo com o Sporting chega no momento certo, eles têm o objetivo do título e têm de ganhar, mas nós temos de fazer o nosso jogo. Não tenho dúvidas de que a nossa equipa vai reagir da melhor forma», disse, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

Confrontado com a influência de Gyökeres, Cristiano Bacci reconheceu o talento do avançado sueco.

«O Sporting é uma equipa muito forte, com um treinador muito competente. O Gyökeres é um grande jogador, mas não está sozinho. Focar só nele seria um erro», atirou.

No baralho de Bacci não consta o castigado Guilherme Schettine, enquanto o lesionado Luís Asué permanece em dúvida. Em sentido oposto, Dinis Pinto, Maracás e Alanzinho, que cumpriram castigo com o Rio Ave, estão aptos.

O Moreirense é 10.º classificado, com 35 pontos. A visita ao líder da Liga está agendada para as 20h30 desta sexta-feira. O encontro vai contar com arbitragem de Fábio Veríssimo e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.