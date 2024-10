No regresso a casa para sarar as feridas da Taça, sofridas na Póvoa de Varzim, o Boavista viu a seca de triunfos prolongada às mãos do Moreirense (0-2). No final de tarde deste sábado, no Bessa, a «Pantera» voltou a pecar no momento de ferir, sucumbindo ao acerto dos cónegos.

Para este encontro da nona jornada da Liga, Cristiano Bacci devolveu Filipe Ferreira, Onyemaechi, Joel Silva, Seba Pérez, Ibrahima e Bozenik à titularidade.

Do outro lado, César Peixoto apenas trocou três peças, face ao triunfo sobre o U. Santarém. Na baliza esteve Kewin Silva, enquanto Alan e Madson atuaram nas costas do ponta de lança.

Recorde as homenagens a Abascal e Marco Paulo, assim como o filme deste duelo.

Na procura da primeira vitória na toca das panteras desde junho de 2020 (0-1), o Moreirense foi o primeiro a assumir a construção adiantada, sobretudo através de passes bombeados e lateralizados. E foi assim que, aos 16 e 18m, Madson e Schettine espreitaram o golo, em lances travados por César.

De dois em dois minutos, até ao momento capital

O relógio assinalava 20 minutos quando os gritos no Bessa foram arrebatados pelo acerto de Schettine. Na sequência de um lançamento à direita, o ponta de lança rececionou o esférico e à meia-volta, na entrada da grande área, aplicou um arco indefensável. Assim, entre emoção e abraços, o brasileiro, de 29 anos, estreou-se a marcar na Liga, ao oitavo jogo nesta edição da prova.

Apesar da pronta resposta assinada nas hostes boavisteiras, o segundo golo forasteiro pareceu certo aos 34 minutos. Após novo passe bombeado, Schettine fintou César e serviu Alan, estacionado no coração da área. Contudo, perante dois defesas, o médio atirou por cima, para desespero de César Peixoto.

Num final de primeiro tempo de parada e resposta – e sucessivos lances erráticos – Kewin impediu o golo de Bozenik, sacrificando o corpo, atingindo pelo pé do avançado.

Lição de eficácia

Desde o golo de Schettine, a estratégia pareceu clara entre os cónegos: conter, sofrer e reter a posse no ataque. E assim foi no segundo tempo. Enquanto o Boavista afinava a mira, com remates e cruzamentos à mínima oportunidade, Kewin vestiu a capa de herói.

Ora pelo ar, ora fora dos postes, o guardião do Moreirense revelou-se o importante no contra-ataque, encontrando Schettine como derradeiro destino, muitas vezes recuado e estacionado nos corredores, pronto a servir Benny, Alan e Ismael.

Entre trocas, faltas, cartões amarelos e desespero boavisteiro, os minutos passaram como a chuva, em silêncio, mas efetiva.

Curiosamente, quando a chuva se intensificou, o Moreirense voltou a espreitar o 0-2, numa espécie de complô com o destino, contra as «Panteras». De cabeça, aos 85m, Gabrielzinho – há 20 minutos em campo – cabeceou ao poste. Mas, não ficaria por aí.

Ao cair do pano, aos 90+2m, quando o Boavista fez «all-in» em prol do empate, o avançado brasileiro estreou-se a marcar no campeonato. Pela esquerda, rematou de um ângulo audaz, frustrando César e conduzindo os adeptos ao expoente do desespero.

Em momentos clínicos, o Moreirense castigou o Boavista, denotando uma eficácia superlativa e uma organização defensiva notável.

Ao alcançar o segundo triunfo consecutivo – o segundo fora de portas na Liga – o Moreirense ascendeu ao sétimo posto, com 14 pontos, igualando Sp. Braga e Vitória de Guimarães. Do quinto ao oitavo lugar, o território é minhoto.

Na quinta-feira, às 20h45, os comandados de César Peixoto jogarão em Aveiro, diante do FC Porto, nos quartos de final da Taça da Liga. Depois, no regresso ao campeonato, visitarão Guimarães, a 3 de novembro (domingo, 18h).

Quanto ao Boavista, desperdiçou nova oportunidade de escalar a tabela, permanecendo no 15.º posto, com seis pontos. Desta forma, Bacci e companhia temem a linha de água, face ao ponto de vantagem sobre Estrela (16.º) e Nacional (17.º).

Na décima ronda, no próximo sábado (20h30) as «Panteras» visitarão o Gil Vicente (10.º).

A Figura: Schettine

Ao inaugurar o marcador, o avançado brasileiro desvendou boa parte da história deste duelo. Os cónegos souberam quando atacar, com o ponta de lança em evidência pela qualidade de construção e inteligência posicional.

Ao abrir a conta no campeonato, junta-se aos titulares indiscutíveis de César Peixoto. Muito mais do que um goleador.

Mais / menos: «Pantera» segue ineficaz

Tal como aquando da receção ao Estoril, o Boavista foi incapaz de capitalizar o domínio em vários momentos. Por isso, sucumbiram ao acerto contrário, uma vez que as clareiras na defesa convidaram a contra-ataques simples de finalizar.