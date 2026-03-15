Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV após a derrota com o FC Porto por 3-0 no Dragão:

«É um jogo que não tem grandes história quanto à justiça e à superioridade do FC Porto, que é muito mais forte do que nós.

A espaços fomos ganhando confiança e até conseguimos jogar. Mas acho que sentimos um bocadinho o ambiente. É algo que até me deixa surpreendido, porque não é costume. Normalmente jogamos com personalidade e ambição, mas tivemos alguns jogadores que não estiveram muito concentrados e que estavam ansiosos. Mesmo as bolas que perdemos foram de péssimas decisões.

Foi um jogo difícil e que vai servir de aprendizagem.»

O que disse aos jogadores ao intervalo? A equipa melhorou na segunda parte

«A mensagem que tenho de passar é de que se não seguimos o plano de jogo estamos mais longe de ter sucesso. (...) Não é algo que costume acontecer. O jogadores têm sido incríveis e acreditam na nossa mensagem desde o primeiro dia. Não acho que tenha sido por não acreditarem. O mais provável é a mensagem do treinador durante a semana não ter sido clara o suficiente. Responsabilidade da minha parte.»

O 2-0 soltou um bocadinho para a segunda parte e o FC Porto também não pressionou com a mesma agressividade. É uma equipa que faz isso para se poupar. (...) Conseguimos ter muitas situações em que até ganhámos corredor, temos a bola ao poste, mas o jogo nunca esteve em causa. O FC Porto foi claramente superior.»

Plantel desfalcado tem condicionado? É frustrante?

«Frustrado? Não. Estou aqui para servir o Moreirense o melhor que sei. Focarmo-nos nos problemas não leva a lado nenhum. (...) Isso serve para o crescimento de todos e também do nosso enquanto equipa técnica.»