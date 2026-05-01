Botelho da Costa: «Bacci atrapalhou um bocadinho a preparação do jogo»
Moreirense enfrenta Estrela da Amadora na 32.ª jornada
Moreirense enfrenta Estrela da Amadora na 32.ª jornada
Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, encara as derradeiras três jornadas da Liga visando uma classificação «o mais acima possível». Disse-o na antevisão ao ‘aflito’ Estrela da Amadora, para a 32.ª jornada, clube que mudou de treinador.
«Ainda não fechámos o nosso lugar e queremos ficar o mais acima possível na tabela. Fazemos sempre uma leitura do que são os nossos adversários. Uma equipa que precisa de pontos apresenta-se mais cautelosa. Uma equipa que já tem a classificação resolvida vem sempre mais relaxada e livre.»
Cristiano Bacci rendeu João Nuno
«Atrapalhou um ‘bocadinho’ no que à preparação do jogo diz respeito, ainda que haja muito conhecimento do ‘mister’ Bacci. Não conheço muito do sistema que vai construir, pois depende dos jogadores à disposição, mas ele tem princípios bem vincados.»