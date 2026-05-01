Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, encara as derradeiras três jornadas da Liga visando uma classificação «o mais acima possível». Disse-o na antevisão ao ‘aflito’ Estrela da Amadora, para a 32.ª jornada, clube que mudou de treinador.

«Ainda não fechámos o nosso lugar e queremos ficar o mais acima possível na tabela. Fazemos sempre uma leitura do que são os nossos adversários. Uma equipa que precisa de pontos apresenta-se mais cautelosa. Uma equipa que já tem a classificação resolvida vem sempre mais relaxada e livre.»

Cristiano Bacci rendeu João Nuno

«Atrapalhou um ‘bocadinho’ no que à preparação do jogo diz respeito, ainda que haja muito conhecimento do ‘mister’ Bacci. Não conheço muito do sistema que vai construir, pois depende dos jogadores à disposição, mas ele tem princípios bem vincados.»