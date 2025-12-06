Botelho da Costa: «É muito especial defrontar o Estoril»
Técnico do Moreirense procura melhorar «atitude competitiva» na deslocação ao Estádio António Coimbra da Mota
Vasco Botelho da Costa antevê um jogo difícil mas «especial» na visita ao Estoril, ao regressar a uma casa que já foi sua. O treinador reconhece a qualidade da formação estorilista e sublinha a imprevisibilidade dos canarinhos, o que exige a preparação de «diferentes soluções». O encontro está marcado para este domingo, às 15h30.
Expetativas para o encontro
«Não é fácil pressionar o Estoril, mas é aquilo de que gostamos, tentar roubar a bola ao nosso adversário e sermos nós a assumir o jogo. Vai haver momentos em que o Estoril também vai conseguir fazê-lo. Demonstrou isso no Dragão [derrota com o FC Porto por 1-0]. Tem capacidade para ter iniciativa. A atitude competitiva é o nosso maior foco para este jogo.»
Imprevisibilidade do Estoril
«Vai ser um jogo difícil de preparar, porque o Estoril já apresentou muitas e diferentes dinâmicas de jogo ao longo da época e é preciso ter diferentes soluções ‘no bolso’.»
Significado de voltar a um clube que representou
«Vou olhar para a bancada e, mais do que ver os adeptos do Estoril, vejo amigos. As pessoas que trabalham no clube são amigos.Não vou mentir que é muito especial jogar contra o Estoril Praia. Nada me alegra mais do que voltar com o símbolo do Moreirense ao peito, porque é também um clube especial, de que estou a aprender a gostar cada vez mais e onde somos extremamente felizes e bem tratados.»