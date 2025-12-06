Vasco Botelho da Costa antevê um jogo difícil mas «especial» na visita ao Estoril, ao regressar a uma casa que já foi sua. O treinador reconhece a qualidade da formação estorilista e sublinha a imprevisibilidade dos canarinhos, o que exige a preparação de «diferentes soluções». O encontro está marcado para este domingo, às 15h30.

Expetativas para o encontro

«Não é fácil pressionar o Estoril, mas é aquilo de que gostamos, tentar roubar a bola ao nosso adversário e sermos nós a assumir o jogo. Vai haver momentos em que o Estoril também vai conseguir fazê-lo. Demonstrou isso no Dragão [derrota com o FC Porto por 1-0]. Tem capacidade para ter iniciativa. A atitude competitiva é o nosso maior foco para este jogo.»

Imprevisibilidade do Estoril

«Vai ser um jogo difícil de preparar, porque o Estoril já apresentou muitas e diferentes dinâmicas de jogo ao longo da época e é preciso ter diferentes soluções ‘no bolso’.»

Significado de voltar a um clube que representou

«Vou olhar para a bancada e, mais do que ver os adeptos do Estoril, vejo amigos. As pessoas que trabalham no clube são amigos.Não vou mentir que é muito especial jogar contra o Estoril Praia. Nada me alegra mais do que voltar com o símbolo do Moreirense ao peito, porque é também um clube especial, de que estou a aprender a gostar cada vez mais e onde somos extremamente felizes e bem tratados.»