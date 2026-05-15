Botelho da Costa: «Não é a mesma coisa ficarmos em sétimo ou em oitavo lugar»
Técnico do Moreirense admite luta pelo sétimo lugar
Técnico do Moreirense admite luta pelo sétimo lugar
Vasco Botelho da Costa anteviu esta sexta-feira a receção ao já despromovido AVS, na última jornada do campeonato. O técnico dos cónegos elogiou as melhorias do adversário desde a chegada de João Henriques e falou sobre a luta em aberto pelo sétimo lugar. À entrada para a última jornada, o Moreirense ocupa o sétimo posto, em igualdade pontual com o V. Guimarães.
Último esforço pelo «top sete»
«Temos coisas a decidir. Há um lugar em aberto. Não é a mesma coisa ficarmos em sétimo ou em oitavo lugar. Seria interessante ficar à frente do Vitória numa época globalmente positiva. (…) Se não ficarmos em sétimo e ficarmos em oitavo, não será isso que fará desta época menos boa.»
O orgulho dos adeptos
«Trabalhamos para que as pessoas deste clube se sintam bem representadas semana após semana. Foi extremamente gratificante e positivo (o primeiro ano no clube).»
Respeito ao adversário e elogios ao mister
«Temos de respeitar um adversário em que se notou claramente melhorias desde que o João [Henriques] entrou. É uma equipa bem trabalhada, com jogadores interessantes, alguns deles cobiçados por emblemas grandes, mas queremos discutir o jogo da melhor forma, diante dos nossos adeptos, para conseguir os três pontos.»
Mudanças na baliza
«Vamos dar a titularidade a um ser humano do melhor que já conheci desde que sou treinador de futebol. É das pessoas mais queridas deste balneário. Há muito tempo que não tem oportunidade de ser titular. Tem uma carreira recheada e foi muito importante para o grupo em muitos momentos. É a representação dos nossos valores, de um grupo unido e amigo.»
O Moreirense recebe o AVS este sábado, num jogo com início marcado para as 15h30.