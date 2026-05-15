Vasco Botelho da Costa anteviu esta sexta-feira a receção ao já despromovido AVS, na última jornada do campeonato. O técnico dos cónegos elogiou as melhorias do adversário desde a chegada de João Henriques e falou sobre a luta em aberto pelo sétimo lugar. À entrada para a última jornada, o Moreirense ocupa o sétimo posto, em igualdade pontual com o V. Guimarães.

Último esforço pelo «top sete»

«Temos coisas a decidir. Há um lugar em aberto. Não é a mesma coisa ficarmos em sétimo ou em oitavo lugar. Seria interessante ficar à frente do Vitória numa época globalmente positiva. (…) Se não ficarmos em sétimo e ficarmos em oitavo, não será isso que fará desta época menos boa.»

O orgulho dos adeptos

«Trabalhamos para que as pessoas deste clube se sintam bem representadas semana após semana. Foi extremamente gratificante e positivo (o primeiro ano no clube).»

Respeito ao adversário e elogios ao mister

«Temos de respeitar um adversário em que se notou claramente melhorias desde que o João [Henriques] entrou. É uma equipa bem trabalhada, com jogadores interessantes, alguns deles cobiçados por emblemas grandes, mas queremos discutir o jogo da melhor forma, diante dos nossos adeptos, para conseguir os três pontos.»

Mudanças na baliza

«Vamos dar a titularidade a um ser humano do melhor que já conheci desde que sou treinador de futebol. É das pessoas mais queridas deste balneário. Há muito tempo que não tem oportunidade de ser titular. Tem uma carreira recheada e foi muito importante para o grupo em muitos momentos. É a representação dos nossos valores, de um grupo unido e amigo.»

O Moreirense recebe o AVS este sábado, num jogo com início marcado para as 15h30.