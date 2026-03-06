Vasco Botelho da Costa anteviu a receção do Moreirense (7.º) ao Nacional (14.º), em encontro da 25.ª jornada da Liga agendado para sábado (15h30).

Minhotos estão avisados

«O Nacional exige que mostremos bagagem do ponto de vista tático. As principais preocupações são o foco e a predisposição para ganhar duelos e a capacidade para controlar o jogo com bola. Tudo será mais fácil se conseguirmos ter bola. É daqueles jogos em que nunca vamos sentir que está verdadeiramente controlado. O Nacional é uma equipa forte em momentos de transição. É uma equipa que se sente mais confortável se o jogo estiver caótico.»

Manutenção na mira

«O objetivo ao alcance são os 37 pontos. Logo que atinjamos esse objetivo, iremos definir novas metas. Para já, é esse objetivo que está no nosso foco.»