Vasco Botelho da Costa anteviu a visita do Moreirense ao Vitória de Guimarães, na sexta-feira, em dérbi a contar para a 20.ª jornada da Liga.

Elogios ao vizinho e rival

«Historicamente, o Moreirense nunca ganhou lá no campeonato e gostaríamos de ser os privilegiados de o conseguir. É um dérbi, um jogo especial e muito difícil, o Vitória não é o mesmo e isso deve-se em grande parte ao trabalho do Luís [Pinto]. Estão motivados pela inédita conquista da Taça da Liga, com um percurso em que ganharam a FC Porto, Sporting e Sp. Braga. Vai ser um jogo dividido e temos de estar na máxima força. É um Vitória a jogar em casa e isso já diz tudo.»

Gilberto Batista é o único central de raiz disponível

«É uma questão que ainda não está 100 por cento fechada na minha cabeça, ainda treinámos amanhã [sexta-feira]. É um desafio, mas olhamos como uma oportunidade. Não me preocupa em demasia porque a polivalência é algo muito presente no nosso dia-a-dia.»

Trinco Nile John apto

«É um jogador de muita qualidade, 14 anos de Tottenham é um currículo fantástico, enquadra-se muito bem no nosso projeto. É um médio que nos vem dar coisas diferentes, com muita capacidade no último terço, que ataca o espaço. O facto de já estar ambientado à realidade portuguesa também nos deixa confiantes.»