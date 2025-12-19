Vasco Botelho da Costa quer ver o Moreirense a assumir o jogo diante do Estrela da Amadora, na visita ao Estádio José Gomes, este sábado (20h30), em jogo da 15.ª jornada da Liga.

Estrela cresceu com a entrada do treinador João Nuno

«É uma equipa que procura adaptar-se às características do adversário. O ambiente da Amadora, que eu conheço bem, é muito forte, muito próprio. Trabalhamos focados naquilo que podemos fazer, quer do ponto de vista ofensivo, quer do ponto de vista defensivo. Queremos que o jogo dependa muito de nós.»

Reação à goleada consentida em casa diante do Benfica

«As semanas são todas difíceis quando não ganhamos, porque queremos ganhar. Vivemos todos de resultados. Os resultados que o Moreirense atinge definem o que acontece [na I Liga], mas os resultados não acontecem por acaso. Isso está ligado a um processo, a uma ideia, algo que está mais no nosso controlo. (…) A partir do segundo dia [da semana], o foco virou totalmente para o Estrela da Amadora.»

Críticas em relação à exibição frente ao Benfica

«O maior crítico àquilo que fazemos vou ser sempre eu. (…) Temos de olhar para dentro. Não deixámos de chegar à I Liga. Estes jogos com os grandes são diferentes, porque há uma diferença de nível muito significativa. Como treinador, preciso de passar por estas experiências para ser melhor. Depois de analisar [o jogo com o Benfica], na segunda-feira, era melhor treinador».

A lesão grave de Vasco Sousa (fratura no perónio)

«Deixou o plantel sensibilizado e triste, mas também solidário com um jogador que deve descansar bem na primeira fase de recuperação, antes de dar passos rumo ao regresso».