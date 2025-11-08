Vasco Botelho da Costa anteviu neste sábado a visita do Moreirense (6.º) ao Sp. Braga (7.º), agendada para domingo (20h30), em encontro da 11.ª jornada da Liga (20h30).

Exigência e foco

«Temos de ser fortes em todos os momentos, sobretudo atrás. Vamos com ambição, mesmo que não faltem soluções ao adversário. O Sp. Braga vai-nos colocar muitos desafios quando tiver a bola. É a equipa mais forte do campeonato em posse. Está cada vez mais agressiva no ataque à profundidade. É uma equipa que nos vai obrigar a ser muito melhores do que temos sido.»

Rendimento do avançado Schettine

«Tenho a missão de retirar o melhor de cada jogador. Estamos a tirar o melhor do Schettine, com todo o mérito dele, porque é ele que trabalha, toma as decisões e as executa. A nossa forma de jogar favorece as caraterísticas dos jogadores. De qualquer maneira, tem de continuar a “dar ao chinelo”, porque tem dois “meninos” prontos [Yan Lincon e Luís Hemir] a lutar pelo lugar.»