Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, antevê a receção ao Sporting, no sábado (18h00), para a 23.ª jornada da Liga:

Análise ao Sporting

«É um adversário muito forte, mas não é invencível. Não acredito em equipas invencíveis. Será um grande desafio e temos de ter muita maturidade tática, muita disponibilidade mental e coragem.»

«Não é à toa que (o Sporting) tem o melhor ataque da prova. E mesmo que não tenha 10 ou 12 oportunidades claras de golo como antes, consegue ter cinco ou seis. É um adversário fortíssimo.»

«Estamos a falar de uma equipa que é muito difícil de parar e temos de perceber como o fazer com coragem. Se fecharmos muito dentro, o Sporting é muito forte por fora, se nos preocuparmos em meter muita gente no corredor, o Sporting vai muito rapidamente encontrar jogadores por dentro. Será um grande desafio.»

«Se formos fortes, ambiciosos e tivermos coragem para ganhar os duelos vamos abrir espaços que podemos explorar.»

Réplica dada pelo Moreirense aos “grandes”

«Acho que fomos competitivos nesses jogos contra os “grandes”, mas grande parte dessas partidas ficaram desbloqueadas por erros nossos infantis e que espero que não se voltem a repetir.»

Metas definidas pelo Moreirense para esta época

«Estamos a um jogo de distância do nosso grande objetivo da época e para o conseguirmos (concretizar) temos de ganhar, o empate não chega. Vamos olhar para o jogo com o objetivo de o tentar ganhar, sabendo de antemão que vamos ter de passar por momentos que não estamos tão habituados a passar. Mas mais do que pensar nisso como possíveis problemas, temos de os encarar como possíveis oportunidades de crescimento, de mostrarmos que estamos preparados para passar mais tempo do que gostamos a defender, para olhar para a pressão homem a homem a campo inteiro do Sporting que retira tempo e espaço aos adversários. Olhamos para o jogo com a máxima ambição porque não sabemos estar de outra forma, com todo o respeito para com uma equipa que é bicampeã nacional, tem o melhor ataque (da Liga) e que “amassa” muito os adversários.»

«Acredito que precisamos sempre de ter objetivos. O jogador precisa de ter uma meta que seja tangível. Seguramente que vamos redefinir os nossos novos objetivos, mas, ao mesmo tempo, não interessa pensar mais além do que aquilo que está ao nosso alcance. Para já a meta são os 35 pontos.»

Baixas no Moreirense

Diogo Travassos (cedido pelo Sporting) e Caio Secco (lesionado).