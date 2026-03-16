No rescaldo à derrota do Moreirense na visita ao FC Porto na 26.ª jornada da Liga (3-0), Vasco Botelho da Costa lamentou a parca concentração dos cónegos. Questionado pelo Maisfutebol, o treinador do Moreirense transpareceu tranquilidade e relativizou a fase de quatro jornadas sem vencer.

Resultado sem contestação

«Nunca esteve em causa, o FC Porto foi superior. Entrámos inibidos e nervosos, o que não é costume. Gostamos destes jogos, mas fugimos ao plano de jogo. Assim fica mais difícil. Queríamos retirar as referências do FC Porto no meio, a bola longa não fazia sentido. Não tínhamos como disputar bolas aéreas e sabíamos dos riscos em jogar curto. Mas se esta forma de jogar resulta quase sempre, que sentido faz abdicar?»

«Conseguimos ter bola quando o FC Porto baixou a linha de pressão. Eles defendem em 5-4-1 em alguns momentos e os jogadores estão muito confortáveis, são sempre competitivos.»

Quatro jornadas sem vencer

«O onze do início da época é completamente diferente do atual, muitos jogadores saíram, por exemplo. É um desafio, o projeto está no ano menos um. Tantas mudanças e, mesmo assim, já atingimos a manutenção. É motivo de orgulho. Temos de estar tranquilos, num campeonato competitivo, com cinco clubes destacados. Os outros partem em pé de igualdade e com o objetivo da manutenção. Hoje sou um treinador mais tranquilo do que alguns colegas e amigos. Temos as nossas ambições bem claras, acreditamos muito nos nossos meninos, alguns lidam com este ambiente pela primeira vez. Temos de aprender e de ser humildes. Eu também. É o meu primeiro ano na Liga.»

Ausência de Luís Semedo

«É um menino que conheço bem do Benfica, desde os 6 anos, tem um potencial incrível. Mas não há um jogador que valha mais do que o grupo. Quero ajudar estes meninos a crescerem.»