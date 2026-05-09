Vasco Botelho da Costa anteviu neste sábado a visita do Moreirense (7.º) ao Tondela (17.º), agendada para segunda-feira (20h15). Em conferência de imprensa, o treinador do Moreirense apontou a lugares cimeiros.

Moreirense só pensa em si

«Vamos jogar contra quem está a lutar pela vida. Optámos por não pensar muito nisso, por nos focarmos em nós. O adversário é importante pelas suas características, pelo que faz com e sem bola, mas temos o objetivo de terminar o mais acima na tabela.»

Ideias do homólogo

«O Gonçalo Feio olha muito para o que os adversários fazem para definir o que fazer do ponto de vista ofensivo. O Tondela tem “timings” interessantes no ataque à profundidade. Temos de impedir que o Tondela entre no nosso bloco, sobretudo nas costas. Também é uma equipa que gosta de pressionar a campo inteiro.»