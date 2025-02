César Peixoto anunciou este sábado que o Moreirense «está preparado» para um «jogo de grau de dificuldade grande» com o Famalicão, em jogo da 23.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h30 deste domingo.

Depois de um regresso às vitórias que «procurava há muito tempo», diante do Casa Pia (3-2), o técnico de 44 anos frisou que a sua equipa encontrou «um equilíbrio» que ambiciona manter perante o Famalicão, «uma boa equipa, com bons jogadores e investimento totalmente diferente», que atravessa um ciclo de quatro jogos sem perder.

«São duas equipas com qualidade. A ideia de jogo de ambas é serem proativas, dominadoras e terem bola. Jogamos da mesma forma, seja fora, seja em casa. (…) Acredito que vamos fazer um bom jogo, perante uma equipa que nos vai causar muitos problemas. Acredito num jogo de grande dificuldade, mas estamos preparados», disse o treinador na projeção do encontro.

Encerrado o ciclo de mais de dois meses sem vencer, César Peixoto frisou que a equipa da vila de Moreira de Cónegos foi «praticando bom futebol e sendo competitiva», acreditando sempre no processo de trabalho, mas avisou que o triunfo sobre o Casa Pia «não garante uma segunda volta mais tranquila» e que «as coisas não vão correr bem» se a equipa perder «o rigor e a humildade».

César Peixoto considerou ainda que o Moreirense «está mais unido do que nunca», com «um grupo forte» para lutar pela manutenção, principal objetivo, após um mercado de inverno com quatro saídas de «jogadores feitos e de rendimento imediato» e seis reforços, «ainda a ficar enquadrados em termos físicos e de adaptação ao país».

«Temos a tendência de achar que o nosso campeonato é fraco, mas temos jogadores que vêm da II Liga espanhola [Joel Jorquera e Cédric Teguia] e o ritmo é diferente. Eles têm de ganhar andamento. Quando o tiverem, podem-nos ajudar», referiu.

Questionado sobre a titularidade do reforço Ivo Rodrigues no meio–campo, durante o jogo com o Casa Pia, o treinador assumiu que o antigo jogador de Arouca, Famalicão e FC Porto dá «mais segurança com bola» e que Rúben Ismael, «jogador em quem continua a confiar», suplente no encontro anterior, dá «mais equilíbrio».

«O Rúben tem jogado mais naquela posição. É um jogador mais defensivo, de ligação, de equilíbrios, de reação à perda da bola, de ganhar duelos. O Ivo é um jogado feito, que, com bola, dá outras dinâmicas e segurança. Vamos aproveitando as características individuais de um ou de outro, consoante o jogo e o adversário. Já fizemos isso noutras posições», explicou ainda.