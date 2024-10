No rescaldo ao triunfo na visita ao Boavista (0-2), na noite deste sábado, César Peixoto revelou que o Moreirense foi surpreendido pela pressão adiantada das «Panteras». Em conferência de imprensa, o timoneiro dos cónegos realçou o momento do grupo.

«Sabíamos que o Boavista entraria forte e que estariam bem na largura. O único aspeto que nos surpreendeu foi a pressão adiantada, porque variaram de unidades contra o Santa Clara e em Guimarães.»

«Faltou-nos capacidade na pressão em alguns momentos, com o Asué demasiado recuado. Pedi, também, ao Dinis [lateral] para baixar, a fim de conter o Bruno Onyemaechi. Fui comunicando, a equipa entendeu como se posicionar e como desbloquear, saindo em transição. Por isso, foi uma boa primeira parte, de forma associativa, com um golo e várias oportunidades», começou por analisar.

Questionado sobre o momento de Guilherme Schettine, ponta de lança que se estreou a marcar na Liga – o segundo golo pelo Moreirense – Peixoto apontou ao grupo.

«É importante que todos os jogadores continuem a crescer, para que haja concorrência interna. Apesar do plantel curto, todos rendem, há muita competitividade. No Moreirense não dou nada a ninguém», atirou.

Por fim, e questionado pelo Maisfutebol sobre o duelo com o FC Porto no Municipal de Aveiro, para os «quartos» da Taça da Liga, o treinador do Moreirense pediu espaço para respirar.

«Amanhã, domingo, temos folga e sabe bem celebrar este triunfo sobre o Boavista, num relvado difícil. Temos 14 pontos à nona jornada. A partir de amanhã preparemos o jogo com o FC Porto.»

«Sabemos que são uma excelente equipa e a preparação será igual, independentemente do relvado, até porque nunca fomos lá treinar», concluiu, esboçando um sorriso.

O Moreirense ocupa o sétimo posto do campeonato, igualando Sp. Braga e Vitória de Guimarães (5.º).