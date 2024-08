César Peixoto, treinador do Moreirense, em declarações à Sport TV, depois do empate, em casa, diante do Benfica (1-1), em jogo da 4.ª jornada da Liga:

Sai de alguma forma frustrado com o empate consentido em tempo de compensação?

- Sim, saímos frustrados, acho que merecíamos a vitória. O resultado para nós não é justo, apesar do Benfica ter tido mais bola, ter tido mais domínio de jogo, mas as situações de perigo foram mais ou menos divididas. Conseguiram-nos anular um golo duvidoso. É mal anulado. Conseguiram também assinalar um penálti que para mim também é muito duvidoso, ou seja, não sou muito de falar de árbitros, mas hoje foi claramente uma questão que não nos deixaram ganhar. Penso que tem de haver mais respeito pelo Moreirense, pelos jogadores que estão de parabéns. Cumpriram com rigor o que nós planeámos para o jogo, esforçaram-se, não mereciam este desfecho. Estão frustrados, mereciam outro resultado.

- Não nos deixaram ganhar, o resultado acaba por não nos satisfazer, pelo esforço, pelo sacrifício, por um golo que foi mal anulado, pelo penálti no final dos descontos que é muito duvidoso. Para mim, não é penálti, já estive a ver. Parabéns aos meus jogadores, um grande jogo da minha equipa. Sabíamos que ia haver momentos em que tínhamos de sofrer, sabíamos que o Benfica tem muita qualidade individual e que, em algumas vezes, nos ia empurrar para baixo, mas a verdade é que os jogadores tiveram um carácter fantástico. Este empate sabe-nos a pouco. Parabéns também para os adeptos que nos apoiaram, mas queríamos os três pontos.

Vem aí uma paragem, o que espera da sua equipa no regresso?

- O nível de exigência é todos os dias, somos nós que o colocamos diariamente nos treinos, nos exercícios, eles são muito competitivos, nos jogos também. A exigência é sempre a mesma, é jogo a jogo, dar o melhor, lutar pelos três pontos, ser honesto na forma como trabalhamos, honestos pela forma como encaramos os jogos e os adversários. Acredito que esta equipa tem ainda muito potencial por onde crescer, vamos ainda crescer como é óbvio. Estamos satisfeitos com o desempenho da equipa nestas quatro jornadas, mas poderíamos hoje ter mais dois pontos. Saímos frustrados do jogo também por isso.

Castro está de saída, espera ainda reforços nesta janela de mercado?

- Precisamos de um lateral esquerdo, o Castro decidiu sair, desejamos-lhe a melhor sorte do mundo. É um excelente profissional, um homem de carácter que, enquanto cá esteve, deu tudo dele para conseguir corresponder às expetativas. Faltam ainda alguns dias [para o fecho do mercado], estou muito satisfeito com os jogadores que cá tenho, mas um treinador quer sempre mais e melhor. Acredito no trabalho que estamos a fazer, acredito na união e no carácter desta equipa. Acabámos por levar só um ponto, mas estamos satisfeitos com o trabalho.