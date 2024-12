César Peixoto, treinador do Moreirense, considera que o Sporting vai querer afastar «a pressão negativa» no duelo entre as duas equipas, o jogo que abre a 13.ª jornada da Liga esta quinta-feira (20h15).

O treinador dos cónegos diz que as recentes derrotas dos leões, frente ao Arsenal, para a Liga dos Campeões, e Santa Clara, para o campeonato, vincam a necessidade dos lisboetas darem uma «boa resposta» neste desafio, complicando a tarefa do Moreirense.

«Espero mais dificuldades, pois de certeza que o Sporting virá com tudo para dar uma boa resposta, regressar às vitórias e retirar a pressão negativa sobre a equipa. Mas, certamente, que também sabem que vão encontrar um adversário focado, que ainda não perdeu em casa esta época», destacou na antevisão do jogo.

Neste contexto, César Peixoto quer uma equipa «organizada, humilde, agressiva e com capacidade para sofrer», esperando minimizar os erros. «Sabemos o que temos de fazer para sermos competitivos, e que com estas equipas fortes temos de estar bem alerta, pois os problemas são maiores. Não podemos dar nada ao adversário, porque estes jogos são decididos no pormenor, nem cometer erros», referiu.

Questionado sobre os desafios de preparar um jogo frente a «este» Sporting, orientado por João Pereira, e o «anterior», comandado por Rúben Amorim, o técnico dos minhotos não vislumbra grande diferença. «Só temos três jogos do João [Pereira] a comandar o Sporting. Não há muito material para prepararmos este jogo, mas também não vejo grandes diferenças, creio que essas só vão acontecer mais para frente. Temos menos informações, o que nos causa algumas dúvidas, nomeadamente nas bolas paradas, mas no essencial é o mesmo», analisou.

César Peixoto lembrou ainda o período da sua carreira, como jogador, quando foi companheiro de equipa de João Pereira, no Sp. Braga. «Era o meu companheiro de quarto [risos]. Agora como treinador não o conheço tão bem, mas como jogador sempre foi muito competitivo, lidava bem com a crítica e a pressão. Sinto que é isso que vai acontecer», partilhou, antes de acrescentar mais uns detalhes. «Espero que até ao nosso jogo as coisas não lhe corram tão bem, mas, a partir daí, que tenha a maior sorte do mundo».

Para este desafio, o treinador do Moreirense confirmou que o médio Ofori ainda não recuperou de lesão, ao contrário de Alanzinho, que pode ser opção.