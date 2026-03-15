Moreirense
Há 1h e 41min
«Conheço-o desde o Benfica. Adoro-o, mas tem de entender que somos um grupo»
Vasco Botelho da Costa justificou o facto de não ter lançado Luís Semedo na visita do Moreirense a casa do FC Porto: «Fazê-los crescer às vezes é tomar decisões complicadas»
Vasco Botelho da Costa justificou o facto de não ter lançado Luís Semedo na visita do Moreirense a casa do FC Porto: «Fazê-los crescer às vezes é tomar decisões complicadas»
Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV após a derrota com o FC Porto por 3-0 no Dragão:
Sobre o facto de não ter lançado Luís Semedo [Hemir] no jogo
«O Luís é um dos meninos desta equipa que eu conheço desde os sete anos. Andava ele nos Pupilos do Exército a jogar no Benfica e a fazer golos a torto e a direito. Adoro-o, mas ele tem de entender que somos um grupo e que o grupo vai estar sempre acima da individualidade. Fazê-los crescer às vezes é tomar decisões complicadas. Foi opção minha sem dúvida.»
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