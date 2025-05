O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a Cristiano Bacci, treinador do Moreirense, na sequência das queixas apresentadas pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) e pelo FC Porto.

Em causa estão as declarações do técnico italiano sobre a arbitragem do jogo entre FC Porto e Moreirense (3-1), relativo à 32.ª jornada da Liga, realizado a 2 de maio.

Bacci, que comandou o Moreirense nas últimas onze jornadas do campeonato, disse que o árbitro Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto, atuou com «a camisola do FC Porto», no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do embate com o Estoril, relativo à penúltima jornada, realizada a 10 de maio.

Uma semana depois, na antevisão do duelo com o AVS, Bacci voltou ao assunto para dizer que a crítica anterior foi feita «com o coração», de acordo com «o sentimento naquele momento».

O processo disciplinar foi enviado à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional a 16 de maio.

Recordamos que Bacci, que também já tinha treinado o Boavista, já se despediu do Moreirense.