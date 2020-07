Fábio Abreu, avançado do Moreirense, em declarações à Sport TV, depois da goleada consentida diante do campeão FC Porto (1-6), no Estádio do Dragão:

[O que aconteceu na segunda parte?]

- Entrámos bem na primeira parte, mas na segunda não entramos bem, relaxámos um pouco. O FC Porto está num bom andamento, por siso é que foram campeões, faz parte do futebol.

[O Fábio marcou mais um golo…]

- Marquei mais um golo, mas queríamos pontuar aqui. Temos os nossos objetivos para cumprir, queríamos o oitavo lugar.

[Quinze golos esta época, está de saída?]

- O objetivo é sempre fazer golos, a equipa tem vindo a trabalhar bem. Sozinho não ia conseguir, graças a Deus temos esta equipa fantástica que me tem ajudado muito. Preciso dos meus colegas para fazer golos, sem eles nada disto seria possível. O que interessa é a equipa.