O Conselho de Disciplina da Federação abriu um processo ao FC Porto por racismo contra Abdu Conté, jogador do Moreirense, noticiou o Record e confirmou o Maisfutebol.

O dossier está nesta altura na Comissão de Instrutores da Liga, que tem a responsabilidade de fazer toda a instrução do processo: recolher provas, ouvir testemunhas e elaborar uma proposta de decisão.

Em causa estão alegados insultos racistas proferidos por adeptos do FC Porto em relação a Abdu Conté, quando o lateral esquerdo do Moreirense cometeu penálti sobre Corona, no jogo que os dragões realizaram em janeiro em Moreira de Cónegos.

A partir daí o Conselho de Disciplina abriu um procedimento disciplinar e desde então têm sido feitas todas as diligências para se tomar uma decisão, que pode custar caro ao FC Porto.